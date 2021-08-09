شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يوجه نصائح صحية للطلاب قبل العودة الحضورية للمدارس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

نصح أستاذ واستشاري طب الأطفال والغدد الصماء بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين عيد الآغا، الطلاب ممن شملهم قرار العودة للمدارس بعد تلقي لقاح كورونا ، بإعادة ترتيب مواعيد النوم من الآن، حتى لا يصبح الأمر عائقاً عند بدء الدراسة.

وأكد الدكتور عبدالمعين عيد الآغا، على ضرورة الحد من استخدام الأجهزة الإلكترونية، لانعكاساتها المؤثرة على صحة الجسم، وخصوصاً قبل النوم، فضلًا عن إدارة الوقت بطريقة صحيحة، فيلاحظ أن معظم الأطفال اليافعين والمراهقين لا يحسنون إدارة أوقاتهم، فيقضون معظم الوقت كما يريدون، وهذا قد يؤثر على تحصيلهم العلمي.

وأشار إلى تخصيص ساعة يومياً لممارسة أي نشاط رياضي، للمحافظة على الوزن، والحرص على تناول وجبة الفطور قبل التوجه للدراسة، فهذه الوجبة تعد أهم الوجبات الغذائية، مشددًا على تجنب السلوكيات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلى زيادة الوزن، على سبيل المثال أكله لكميات مفرطة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والدهون بدلاً من الأطعمة الصحية.