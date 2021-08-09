4 مدن سعودية تتصدر حالات التعافي من كورونا في 24 ساعة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 557 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتصدرت 4 مدن بالمملكة الحالات الجديدة فسجلت الرياض 102 حالة وتبوك 37 وجدة 33 وحفر الباطن 26 حالة تعاف.

وسجلت الدمام 18 ورفحاء 15 والخبر والظهران 14 حالة لكل منهما وخباش 13 وسجلت نجران والجبيل وأملج 12 لكل منهم، وسجلت جازان 11 حالة، وسجلت مكة وأبها 10 حالات لكل منهما والمدينة المنورة 9 وخميس مشيط والوجه 8 حالات لكل منهما.

كما سجلت الطائف والباحة والقطيف 7 حالات لكل منهم وسجلت المظيلف وقرية العليا 6 حالات لكل منهم، وتم تسجيل 5 حالات في كل من بدر الجنوب وعريعرة وعرعر وضرما وتيماء والخفجي، وسجلت 4 حالات تعاف في كل من: سكاكا والهفوف وينبع وعنيزة ويدمة والبدائع وشرورة وصامطة والنعيرية.

وتم تسجيل 3 حالات تعاف في كل من شواق وحائل وبريدة وأبو عريش وبقيق وبيش وبلجرشي وضبا، وسُجلت حالتان في كل من: أبو راكة وحبونا والمحاني والدلم ورابغ ومليجة والكامل ورياض الخبراء والمجاردة وصبيا والليث وحقل وشقراء والبكيرية ووادي الدواسر والمبرز.

واقتصر التعافي على حالة واحدة في كل من بللسمر والقوارة وفرسان، وأبو عجرم وثار وعقلة الصقور وأحد رفيدة وبيشة ومحايل وسبت العلاية والبدع والشملي والغزالة والمخواة وظلم وحريملاء وظهران الجنوب والنماص وتربة والعلا ودومة الجندل والقويعية والمزاحمية والدرعية وفيفا والحجرة ووادي الفرع والريث ورجال ألمع والحرث وأضم والقريع والبشائر.