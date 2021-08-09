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تنويه من وزارة الصحة: احذروا شائعات مضللة حول لقاحات كورونا

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الرياض - محمد عبدالله - أكدت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أهمية استقاء المعلومات الصحية من المصادر العلمية الموثوقة والرسمية، محذرة من الانسياق خلف الإشاعات والدعايات المضللة والمعلومات الخاطئة حول لقاحات التي لا تستند على أي أساس علمي أو طبي، مشيرةً إلى مأمونية وفعالية اللقاحات المعتمدة في المملكة.
 
وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (796) حالة مؤكدة وتعافي (557) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10428) حالة منها (1393) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (534312) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (515539) حالة, فيما سجلت (11) حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى (8345) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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