6 شروط للالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة

الرياض - محمد عبدالله - حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 6 شروط للانضمام لبرنامج أكاديمية هدف للقيادة.
وقال الصندوق في إنفوجراف توضيحي نشره عبر حسبه الرسمي على موقع "تويتر"، إن الشروط الـ6 هي:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص.
- أن يكون حاصلا على شهادة بكالريوس على الأقل.
- أن يكون لديه 5 سنوات خبرة عملية على الأقل.
- لديه خبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين.
- إتقان اللغة الإنجليزية.
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