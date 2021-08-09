6 شروط للالتحاق ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة

الرياض - محمد عبدالله - حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 6 شروط للانضمام لبرنامج أكاديمية هدف للقيادة.

وقال الصندوق في إنفوجراف توضيحي نشره عبر حسبه الرسمي على موقع "تويتر"، إن الشروط الـ6 هي:

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص.

- أن يكون حاصلا على شهادة بكالريوس على الأقل.

- أن يكون لديه 5 سنوات خبرة عملية على الأقل.

- لديه خبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين.

- إتقان اللغة الإنجليزية.

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