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إنهاء معاناة أربعيني من نقص مزمن بالدورة الدموية في جازان

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الرياض - محمد عبدالله - قالت الصحة في جازان إن مركز جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان تمكن من إنهاء معاناة أربعيني كان يعاني من نقص مزمن في الدورة الدموية بالطرف السفلي الأيمن مع غرغرينا في القدم وذلك بإجراء تدخل جراحي طارئ تكلل بالنجاح ولله الحمد

وأوضحت في التفاصيل بأن المريض حضر الى قسم الطوارئ وكان يعاني من عدة أعراض, وبعد إجراء الكشف الطبي والفحوصات الإشعاعية، تبين وجود تصلب في شرايين الحوض الرئيسية وكذلك انسدادا في الفخذ نتيجة نقص مزمن بالدورة الدموية في الطرف السفلي الأيمن مع وجود غريرينا بالقدم, وعلى الفور قرر الفريق الطبي إجراء تدخل جراحي طارئ تم من خلاله عمل توسعة شرايين الحوض باستخدام القسطرة والبالون إضافة إلى عمل جسر شرياني باستخدام الوريد الصافن لتحسين الدورة الدموية تكللت بالنجاح ولله الحمد.

وأكدت أن المريض خضع للمتابعة من قبل الفريق الطبي بقسم التنويم حتى تماثل للشفاء وغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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