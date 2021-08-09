المرور: 4 إرشادات للانتقال من مسار لآخر على الطريق

الرياض - محمد عبدالله - وجه المرور السعودي، أربعة إرشادات عند انتقال قائد المركبة من مسار إلى آخر على الطريق، تضمنت إعطاء الإشارة اللازمة والتأكد من خلو المسار من المركبات.

وذكر المرور –عبر تويتر- أنه عند الانتقال من مسار إلى آخر يجب اتباع الإرشادات التالية:

ـ التأكد من إمكانية ذلك دون تعريض نفسك أو غيرك من مرتادي الطريق للخطر.

ـ إعطاء الإشارات اللازمة قبل بدء حركتك بوقت كاف.

ـ التأكد من خلو المسار الآخر من المركبات.

ـ عدم وجود إشارات تمنع من الانتقال للمسار المراد الانتقال له.

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