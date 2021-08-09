انخفاض حالات كورونا الحرجة بالمملكة.. والنشطة تسجل 10428

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، انخفاضًا في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، مسجلة 1393 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 1405حالات.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا؛ حيث تم تسجيل 10428 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 10200 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و557 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

في السياق ذاته، أعلنت الوزارة، اليوم، أن عدد جرعات لقاح كورونا بالسعودية تجاوز 30 مليون جرعة منذ بدء التطعيم وحتى الآن.

كانت الوزارة، ذكرت في وقت سابق، أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة

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