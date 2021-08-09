منطقة مكة المكرمة تواصل تصدُّر إصابات كورونا بـ 142 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة مكة المكرمة إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 142 إصابة جديدة، من إجمالي 796 حالة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 134 حالة، والشرقية 132 حالة، وجازان 83 حالة، وعسير 74 حالة، والقصيم 71 حالة، والمدينة المنورة 43 حالة، ونجران 39 حالة، وحائل 38 حالة، والباحة والجوف 11 حالة لكل منهما، وتبوك 10 حالات، والحدود الشمالية 8 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، و557 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، اليوم، أن عدد جرعات لقاح كورونا بالمملكة تجاوز 30 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

وحققت وزارة الصحة رقمًا قياسيًا في عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا، يوم الخميس الماضي، بـ511 ألف جرعة خلال يوم واحد.

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