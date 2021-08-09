الصحة: 796 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 557 ووفاة 11 شخصًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 796 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 534312 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 557 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 515539 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8345 حالة.

يذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز أكثر من 30 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

وسجلت وزارة الصحة رقمًا قياسيًا في عدد الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا، يوم الخميس الماضي، بـ511 ألف جرعة خلال يوم واحد.

من جهة أخرى، أوضحت الوزارة، أن الآثار الجانبية للتطعيم بلقاحات كورونا تختفي بعد يوم أو يومين، مشيرة إلى ضرورة الذهاب لطبيب في حالة استمرارها لأكثر من ذلك

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