الحربي: الحرارة تلامس الـ50 مئوية على 3 مدن خلال الأيام المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المهتم بالطقس والفلك، الراصد الجوي سامي الحربي، اشتداد موجة الحر خلال الأيام المقبلة على عدة مناطق، وأن تلامس درجات الحرارة الخمسين مئوية في الأحساء وحفر الباطن ورفحاء.

وقال الراصد الحربي –عبر تويتر- :«اشتداد موجة الحر خلال الأيام المقبلة على منطقة القصيم والرياض والمدينة المنورة، ويتوقع أن تلامس الـ٥٠ درجة مئوية في الاحساء وحفر الباطن ورفحاء».

كان المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، قال لقناة الإخبارية، إن هناك فرصة لهطول أمطار على المرتفعات الجنوبية والغربية، وارتفاع في درجات الحرارة على الشرقية والوسطى.

وأضاف القحطاني أن شدة هطول الأمطار من خفيفة الى متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان على المرتفعات الجبلية خاصة عسير وجازان وامتدادًا إلى الباحة، وقد تؤثر على مرتفعات مكة المكرمة.

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