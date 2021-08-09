تحديد هوية 3 أشخاص ظهروا في فيديو التحرش والاعتداء على امرأة بالخرج

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت الجهات الأمنية في محافظة الخرج بالرياض، من تحديد هوية (3) مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية (3) مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة.

وأضاف أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، وجارٍ استكمال إجراءات القبض على الآخرين.

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