الأحساء ومكة الأعلى حرارة و5 مناطق موعودة بالأمطار

سجلت الأحساء أعلى درجة حرارة في المملكة اليوم بواقع 47 درجة مئوية تلتها مكة المكرمة بـ 46 درجة، في حين كانت أقل درجة حرارة مسجلة في السودة بواقع 24 درجة.

وعلى مستوى الرطوبة سجلت السودة أعلى مستوى بـ 95 في حين كان أقل المدن رطوبة الرياض والعلا ورفحاء بـ 25.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (نجران ، جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة )، فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، الشرقية ، الليث ، ينبع ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-45/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.