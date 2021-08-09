الضمان الصحي : 3 حالات للتقدم بشكوى ضد صاحب العمل

أوضح مجلس الضمان الصحي أحقية الموظف في تقديم شكوى ضد صاحب العمل في 3 حالات تتمثل في عدم إصدار وثيقة تأمين له أو لأحد أفراد أسرته فضلا عن طلب الموظف المشاركة في دفع أقساط التأمين.

وقال المجلس عبر حسابه في "تويتر" إنه في حال وجود رفض لتقديم خدمة طبية يمكن تقديم شكوى ضد شركة التأمين.