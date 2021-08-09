الخرج : تحديد هوية 3 أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة والقبض على المعتدي

وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة، قد أكد في وقت سابق أنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي من توثيق مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج والاعتداء عليها بالضرب، فقد أصدر النائب العام أمراً بالقبض على المتهم المعني بالسلوك المُجرّم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لا ستكمال الإجراءات الجزائية.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع وترصد كل السلوكيات المخلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم وما ينتهك حقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً، ولن تألو جهداً في إحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.
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