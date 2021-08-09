السعودية | “الصحة”: تسجيل 11 وفاة و796 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

سجلت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، 796 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 534312 حالة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8345 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 557 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 515539 حالة، لافتة إلى أن هناك 10428 حالة نشطة حالياً، من بينها 1393 حالة حرجة.