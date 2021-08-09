شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : "نزاهة " تحقق مع 461 متهمًا وتوقف 207 مواطنًا ومقيمًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة " ، خلال شهر ذو الحجة 878 جولة رقابية, وحققت مع 461 متهم في قضايا إدارية وجنائية, وتم إيقاف 207 مواطنا ومقيما منهم موظفين من وزارات (الدفاع, الداخلية, الحرس الوطني, الصحة, العدل, الشئون البلدية والقروية والإسكان, البيئة والمياه والزراعة, التعليم, التجارة, الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, الإعلام) لتورطهم بتهم (الرشوة, استغلال النفوذ الوظيفي, إساءة استخدام السلطة, التزوير وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.