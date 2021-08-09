جامعة حفر الباطن تستقبل 32 ألف طلب قبول إلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

استقبلت جامعة حفر الباطن 32 ألف طلب قبول إلكتروني للالتحاق ببرامج البكالوريوس والدبلوم للعام 1442-1443هـ.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة حفر الباطن الدكتور محمد بن فهاد القحطاني أن بوابة القبول شهدت إقبال كبير باستقبالها ما يقارب 32 ألف طلب إلكتروني من الطلاب والطالبات، مقدمين على 13 كلية وأكثر من 23 برنامجًا معدًا للقبول يتفرع منها عدد من التخصصات.

تحديث بوابة القبول

وأشار القحطاني أن بوابة القبول تم تحديثها وإضافة العديد من الخدمات بدعم وتوجيه مباشر من رئيس الجامعة الدكتور صالح آل صقر، وأن الخدمات التي تقدمها البوابة تغني جميع المتقدمين عن القدوم إلى الجامعة وتسليم أوراق؛ حيث إن التقديم من بدايته وحتى نهايته إلكتروني بحت.

وفيما يتعلق بالدفعات، بين القحطاني أن عدد الدفعات ثلاث، حسب ما أعلن في الجدول الزمني وكانت الدفعة الأولى يوم الأربعاء الماضي والثانية أمس الأحد وسيكون موعد الدفعة الثالثة يوم الخميس القادم.

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