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تسجيل 1393 حالة كورونا حرجة وإجمالي التعافي يرتفع لـ 515539

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

تسجيل 1393 حالة كورونا حرجة وإجمالي التعافي يرتفع لـ 515539

10428 حالة نشطة تتلقى العلاج بمستشفيات المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن عدد الحالات النشطة، كما أعلنت عن تعافي (557) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (515539) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10428) حالة من بينها (1393) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (534321) حالة، توفي منهم (8345) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (796) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي:

مكة المكرمة 142، منطقة الرياض 134، الشرقية 132، جازان 83، عسيري 74، القصيم 71، المدينة المنورة 43، نجران 39، حائل 38، الباحة 11، الجوف 11، تبوك 10، الحدود الشمالية 8 حالات.

تسجيل 1393 حالة كورونا حرجة وإجمالي التعافي يرتفع لـ 515539 - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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