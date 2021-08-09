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ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو"، أن العاملين في مكتب بريد بمدينة "بسكيرا بوروميو" بالقرب من ميلانو عثروا على ظرف مُرسل إلى البابا فرانسيس به ثلاث رصاصات.
وجرى اكتشاف الرسالة في الليل أثناء عمليات الفرز، وكان العنوان الموجهة إليه مكتوب بخط اليد، وهو "البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس".
وصادرت قوات الدرك الوطني الإيطالية، المظروف بثلاث رصاصات من عيار 9 ملم، ويُعتقد أنه أُرسل من فرنسا.
ولفتت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إلى أن المظروف حمل أيضاً قصاصة ذُكرت فيها المعاملات المالية في الفاتيكان.
3 طلقات وقصاصة.. رسالة بريدية مزعجة موجّهة لبابا الفاتيكان!صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-09
ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو"، أن العاملين في مكتب بريد بمدينة "بسكيرا بوروميو" بالقرب من ميلانو عثروا على ظرف مُرسل إلى البابا فرانسيس به ثلاث رصاصات.
وجرى اكتشاف الرسالة في الليل أثناء عمليات الفرز، وكان العنوان الموجهة إليه مكتوب بخط اليد، وهو "البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس".
وصادرت قوات الدرك الوطني الإيطالية، المظروف بثلاث رصاصات من عيار 9 ملم، ويُعتقد أنه أُرسل من فرنسا.
ولفتت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إلى أن المظروف حمل أيضاً قصاصة ذُكرت فيها المعاملات المالية في الفاتيكان.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443
02:05 PM
عثر عليها موظفو بريد وصادرها الأمن ومرجح مجيئها من فرنسا
ذكرت صحيفة "إل ميساجيرو"، أن العاملين في مكتب بريد بمدينة "بسكيرا بوروميو" بالقرب من ميلانو عثروا على ظرف مُرسل إلى البابا فرانسيس به ثلاث رصاصات.
وجرى اكتشاف الرسالة في الليل أثناء عمليات الفرز، وكان العنوان الموجهة إليه مكتوب بخط اليد، وهو "البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس".
وصادرت قوات الدرك الوطني الإيطالية، المظروف بثلاث رصاصات من عيار 9 ملم، ويُعتقد أنه أُرسل من فرنسا.
ولفتت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" إلى أن المظروف حمل أيضاً قصاصة ذُكرت فيها المعاملات المالية في الفاتيكان.
، 3 طلقات وقصاصة.. رسالة بريدية مزعجة موجّهة لبابا الفاتيكان! ،
المصدر : الخليج 365
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