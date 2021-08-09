، طبيب يكشف أعراض الشكل الخفيف من "كوفيد-19" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإصابة بعد التطعيم واردة.. لكن مسار المرض غير شديد

أعلن الدكتور جيورجي سابيغو، أخصائي الأمراض الباطنية، أن الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد بعد التطعيم ممكنة؛ ولكن مسار المرض لن يكون شديدًا.

وأشار في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن التطعيم يخفض كثيرًا من احتمال الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد؛ ولكنه لا يضمن وقاية 100%؛ ولكن حتى عند الإصابة بالعدوى بعد التطعيم؛ فإن أعراض "كوفيد-19" تكون خفيفة.

وقال سابيغو: "تكون الأعراض شبيهة بأعراض البرد (سعال، زكام، ألم في الحلق، ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى حوالى 38 درجة مئوية، آلام في العضلات وضعف وتوعك عام)، وقد يظهر عند البعض ضيق بسيط في التنفس عند القيام بنشاط بدني".

وأضاف: أما أعراض مسار الشكل الحاد من المرض والعوامل المسببة لدى الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح؛ فهي "ضيق حاد في التنفس حتى عند أدنى مجهود بدني، أو حتى في حالة الراحة، ومشكلات في الدماغ؛ حيث يختل تفكيره ويتصرف بشكل غريب، يرافقه ضعف شديد ودرجة حرارة أعلى من 39 درجة مئوية".

وأردف: أما كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والسمنة وأمراض المناعة؛ فهم أكثر عرضة للإصابة بالشكل الحاد من المرض.

وتابع: تنخفض شدة مسار المرض حتى بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح، ويقول: "بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الأولى من اللقاح؛ تنشأ مناعة جيدة ضد الفيروس التاجي المستجد".