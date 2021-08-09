، أمير مكة يطلع على الوضع الصحي بالمنطقة استعدادًا لعودة الدراسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تزامنًا مع حزمة القرارات بشأن إلزامية التحصين

استمع مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم الاثنين، إلى شرح عن الوضع الصحي في المنطقة بشكل عام، وعن الدور الوقائي والتوعوي والرقابي للصحة في متابعتها لتطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية في مختلف القطاعات، تزامناً مع حزمة القرارات بشأن إلزامية التحصين.

.جاء ذلك إثر لقائه بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، الدكتور وائل مطير .

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء على الأعمال المشتركة مع القطاعات المعنية في نشر التوعية الصحية لكافة شرائح المجتمع، والتنسيق المشترك مع قطاع التعليم استعداداً للموسم الدراسي المقبل بما يحقق عودة آمنة للطلاب والطالبات .

وأعرب الدكتور "مطير" عن شكره لأمير المنطقة نظير الاهتمام الذي يحظى به القطاع الصحي، والذي يعتبر حافزاً لبذل المزيد من العطاء خلال الفترة المقبلة، وحتى انقضاء الجائحة بحول الله.