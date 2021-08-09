البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الايرانية لمسيّرات باتجاه السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 9 أغسطس 2021

أدانت وزارة خارجية البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرتين مفخختين بدون طيار، باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.



وأشادت في بيان لها بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وأكدت وزارة الخارجية وقوف البحرين في صف واحد إلى جانب السعودية ضد هذه الأعمال العدائية الممنهجة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.