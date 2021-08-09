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إعادة فتح 9 مساجد بعد تعقيمها في منطقتين

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الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقتين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 184 يوماً 1984 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها، ثمانية مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد بالمنطقة الشرقية, مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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