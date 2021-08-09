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تحديد هوية 3 أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج وضبط المعتدي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

تحديد هوية 3 أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج وضبط المعتدي

ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد هوية (3) أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في محافظة الخرج والقبض على المعتدي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية (3) مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة.

وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، واستكمال إجراءات القبض على الآخرين جارٍ.

تحديد هوية 3 أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج وضبط المعتدي - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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