الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

تحديد هوية 3 أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في الخرج وضبط المعتدي

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، أنه تم تحديد هوية (3) أشخاص في واقعة الاعتداء على امرأة في محافظة الخرج والقبض على المعتدي.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الخرج تمكنت من تحديد هوية (3) مواطنين، ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تحرّش أحدهم بامرأة في مكان عام بالمحافظة، واعتدى عليها بالضرب والهرب من موقع الحادثة.

وأضاف متحدث شرطة الرياض، أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة، واستكمال إجراءات القبض على الآخرين جارٍ.



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