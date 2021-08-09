أمير تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، العميد مسفر بن عبث العتيبي، بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات المنطقة.

ونوه سموه بجهود منسوبي الجوازات، وما حظي به القطاع ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل، بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام القيادة الحكيمة , مشيداً بما تقدمه المديرية العامة للجوازات من خدمات إلكترونية، سهّلت على متابعات الخليج 365 والمقيم إنجاز أعمالهم بأسرع وقت.

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