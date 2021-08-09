وزير الطاقة يفتتح ندوة الاقتصاد الدائري للكربون الأربعاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

يفتتح الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة بعد غدٍ ندوة افتراضية بعنوان “الاقتصاد الدائري للكربون : إدارة الكربون بشكل كامل” ينظمها صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وتجمع هذه الندوة الباحثين في مجال الطاقة النظيفة وصناع السياسات والمنظمين والأكاديميين لإجراء مناقشات عملية حول السياسات والإصلاحات التنظيمية اللازمة للنهوض بنجاح بتقنيات الطاقة النظيفة والابتكار.

جلسة حوارية

وستنطلق الندوة بجلسة حوارية مع وزير الطاقة تليها جلسة مع الدكتور إبراهيم المعجل الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي.

كما ستناقش جلسات الندوة مواضيع تتعلق بالإمكانات الهائلة لمنظومة التصنيع والإنتاج لدمج نظم الكربون الدائرية على جميع المستويات وتمكين التكامل الصناعي ومنع الانبعاثات وإنشاء هياكل صديقة للمناخ تدعم التنمية المستدامة.

وتشكل هذه الندوة جزءًا من جهود الصندوق الصناعي لرفع مستوى الوعي حول الموضوعات الرئيسة التي تهم القطاع الخاص وذلك امتدادًا لدور الصندوق كممكن مالي رئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) أحد برامج رؤية 2030 الذي يهدف لتحويل السعودية إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية.

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