مؤسسة الري لـ المزارعين: تصريف المياه غير الزراعية بالمصارف يعرضك للمساءلة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت المؤسسة العامة للري، اليوم الاثنين، المزارعين من تصريف ‎المياه غير ‎الزراعية في مصارف أو أحرام ‎المؤسسة.

مساءلة نظامية

وقالت المؤسسة، في بيان لها “عزيزي ‎المزارع متابعات الخليج 365 تصريف ‎المياه غير ‎الزراعية في مصارف أو أحرام ‎المؤسسة العامة للري يعرضك للمساءلة النظامية”.

وفي وقت سابق، قال رئيس المؤسسة العامة للري دكتور فؤاد مبارك: “نستهلك أكثر من مليون متر مكعب من المياه للأغراض الزراعية”.



شارك الخبر