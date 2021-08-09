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شكرا لقرائتكم مؤسسة الري لـ المزارعين: تصريف المياه غير الزراعية بالمصارف يعرضك للمساءلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09
مؤسسة الري لـ المزارعين: تصريف المياه غير الزراعية بالمصارف يعرضك للمساءلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت المؤسسة العامة للري، اليوم الاثنين، المزارعين من تصريف المياه غير الزراعية في مصارف أو أحرام المؤسسة.
مساءلة نظامية
وقالت المؤسسة، في بيان لها “عزيزي المزارع متابعات الخليج 365 تصريف المياه غير الزراعية في مصارف أو أحرام المؤسسة العامة للري يعرضك للمساءلة النظامية”.
وفي وقت سابق، قال رئيس المؤسسة العامة للري دكتور فؤاد مبارك: “نستهلك أكثر من مليون متر مكعب من المياه للأغراض الزراعية”.
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