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مؤسسة الري لـ المزارعين: تصريف المياه غير الزراعية بالمصارف يعرضك للمساءلة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

مؤسسة الري لـ المزارعين: تصريف المياه غير الزراعية بالمصارف يعرضك للمساءلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت المؤسسة العامة للري، اليوم الاثنين، المزارعين من تصريف ‎المياه غير ‎الزراعية في مصارف أو أحرام ‎المؤسسة.

مساءلة نظامية

وقالت المؤسسة، في بيان لها “عزيزي ‎المزارع متابعات الخليج 365 تصريف ‎المياه غير ‎الزراعية في مصارف أو أحرام ‎المؤسسة العامة للري يعرضك للمساءلة النظامية”.

وفي وقت سابق، قال رئيس المؤسسة العامة للري دكتور فؤاد مبارك: “نستهلك أكثر من مليون متر مكعب من المياه للأغراض الزراعية”.

مؤسسة الري لـ المزارعين: تصريف المياه غير الزراعية بالمصارف يعرضك للمساءلة - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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