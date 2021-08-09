الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

النائب العام يأمر بضبط شخص لاحَق امرأة واعتدى عليها بمكان عام في الخرج

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وهو يلاحق امرأةً في مكان عام بمحافظة الخرج والاعتداء عليها بالضرب.

تفاصيل توجيه النائب العام

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي من توثيق مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج والاعتداء عليها بالضرب، فقد أصدر النائب العام أمراً بالقبض على المتهم المعني بالسلوك المُجرم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (15 و17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.

النيابة العامة ترصد كل السلوكيات المخلة

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع وترصد كل السلوكيات المخلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم وما ينتهك حقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً، ولن تألو جهداً في إحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

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