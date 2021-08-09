جامعة حفر الباطن تتيح تغيير التخصص داخل الكلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن عن إتاحة تغيير التخصص داخل الكلية عن طريق نظام سجلات الطلاب.

وقالت الجامعة إن التغيير سوف يتم اعتبارًا من اليوم الاثنين 1 محرم حتى يوم الأربعاء 3 محرم 1443 الساعة 12 ظهرًا.

جامعة حفر الباطن تعلن عودة الدراسة حضوريًا

وكانت الجامعة أعلنت أن الدراسة ستكون حضوريًّا للعام الجامعي المقبل 1443هـ في مقر الجامعة الرئيس وفروعها كافة، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت ضرورة إبراز تطبيق “توكلنا” عند بوابات الدخول للتأكد من حالة التحصين؛ كونه شرطًا أساسيًّا، داعية جميع منسوبيها غير المحصنين إلى سرعة الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الجامعي في 29 أغسطس 2021م.

نتائج الدفعة الثانية:

وكانت الجامعة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل أعلنت اليوم عن نتائج قبول الدفعة الثانية – من داخل المحافظة- للعام الجامعي 1443هـ، ودعت العمادة الطلاب المقبولين إلى الدخول للنظام لتأكيد القبول وإكمال الإجراءات وذلك حتى يوم الثلاثاء 2 محرم 1443هـ الساعة 12 ظهرًا.

الجدول الزمني للقبول:

وكانت جامعة حفر الباطن، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، أعلنت عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي القادم 1443هـ، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الاثنين 23 ذي الحجة 1443هـ.

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