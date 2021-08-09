، الرياض.. مجمع "إرادة" يدشن عيادة إرشادية متخصصة في الاضطرابات النفسية للأطفال ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، خدمة جديدة تتمثل في عيادة استشارية أسرية خاصة للأطفال، تهدف إلى تقديم التثقيف والتوجيه والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والدوائي فيما يخص الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تصيب الأطفال، من خلال نخبة من المختصين في المجمع، وبما يسهم في سرعة حصول المستفيدين على الخدمة المطلوبة.
وأوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة، الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن هذه الخدمة تهدف إلى التدخل المبكر مع حالات الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، من خلال توفير استشارات نوعية ومتخصصة بالشراكة بين الطب النفسي للأطفال، وقسم الرعاية الصيدلية وقسم التوعية الصحية.
من جانبه قال المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية بالنيابة، بدر بن مرزوق المطيري، إن الخدمة تهدف لتخفيف ضغط العمل على عيادة الأطفال التي سيصبح دورها مقتصرًا على تقديم الخدمة العلاجية فقط بشكل أكثر جودة وتركيزًا، وسيتم تقديم الإرشاد والتوجيه عن طريق الهاتف الإرشادي: ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤ .
وأوضح أن الاضطرابات التي ستخدمها العيادة تشمل اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية، وحالات رفض المدرسة، وحالات صعوبات التعلم، وانخفاض القدرات العقلية، والاضطرابات النفسية عند الأطفال مثل (القلق، الوسواس، الرهاب، الاكتئاب، الذهان، واضطراب المزاجية).
يذكر أن عدد الأطفال الذين تم استقبالهم في العيادات الخارجية للأطفال بالمجمع ويعانون من اضطرابات نفسية أو اضطرابات في النمو والسلوك خلال العامين (2018-2019م) بلغ 3031 طفلاً وطفلة، أعمارهم تبدأ من عمر سنتين، وتستمر المتابعة معهم في عيادة الأطفال إلى عمر 18 سنة بالنسبة للإناث، فيما تستمر لدى الذكور إلى عمر 15 عامًا.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 02:44 PM
لتقديم التثقيف والتوجيه والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والدوائيالرياض.. مجمع "إرادة" يدشن عيادة إرشادية متخصصة في الاضطرابات النفسية للأطفال
دشن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، خدمة جديدة تتمثل في عيادة استشارية أسرية خاصة للأطفال، تهدف إلى تقديم التثقيف والتوجيه والإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والدوائي فيما يخص الاضطرابات النفسية والسلوكية التي تصيب الأطفال، من خلال نخبة من المختصين في المجمع، وبما يسهم في سرعة حصول المستفيدين على الخدمة المطلوبة.
وأوضح المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالنيابة، الدكتور حسن بن رافع الشهري، أن هذه الخدمة تهدف إلى التدخل المبكر مع حالات الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، من خلال توفير استشارات نوعية ومتخصصة بالشراكة بين الطب النفسي للأطفال، وقسم الرعاية الصيدلية وقسم التوعية الصحية.
من جانبه قال المساعد للخدمات المجتمعية والتوعية بالنيابة، بدر بن مرزوق المطيري، إن الخدمة تهدف لتخفيف ضغط العمل على عيادة الأطفال التي سيصبح دورها مقتصرًا على تقديم الخدمة العلاجية فقط بشكل أكثر جودة وتركيزًا، وسيتم تقديم الإرشاد والتوجيه عن طريق الهاتف الإرشادي: ٨٠٠١٢٤٠٤٤٤ .
وأوضح أن الاضطرابات التي ستخدمها العيادة تشمل اضطرابات فرط الحركة وتشتت الانتباه، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية، وحالات رفض المدرسة، وحالات صعوبات التعلم، وانخفاض القدرات العقلية، والاضطرابات النفسية عند الأطفال مثل (القلق، الوسواس، الرهاب، الاكتئاب، الذهان، واضطراب المزاجية).
يذكر أن عدد الأطفال الذين تم استقبالهم في العيادات الخارجية للأطفال بالمجمع ويعانون من اضطرابات نفسية أو اضطرابات في النمو والسلوك خلال العامين (2018-2019م) بلغ 3031 طفلاً وطفلة، أعمارهم تبدأ من عمر سنتين، وتستمر المتابعة معهم في عيادة الأطفال إلى عمر 18 سنة بالنسبة للإناث، فيما تستمر لدى الذكور إلى عمر 15 عامًا.
، الرياض.. مجمع "إرادة" يدشن عيادة إرشادية متخصصة في الاضطرابات النفسية للأطفال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. مجمع "إرادة" يدشن عيادة إرشادية متخصصة في الاضطرابات النفسية للأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.