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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير تونس لدى المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.

وشهد الاستقبال الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 02:13 PM

استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليمية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير تونس لدى المملكة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.

وشهد الاستقبال الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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، وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير تونس لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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