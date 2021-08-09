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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.
وشهد الاستقبال الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 02:13 PM
استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات الإقليميةوزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير تونس لدى المملكة
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة هشام الفوراتي.
وشهد الاستقبال الذي حضره وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
، وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير تونس لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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