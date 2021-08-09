شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب مصري ينجح في إعادة طفل سعودي لأسرته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

أعاد مقطع فيديو تم تداوله، طفل سعودي إلى أسرته بعد أن تاه في الجيزة جنوب القاهرة، حيث تمكن شاب مصري من إعادته خلال 6 ساعات.

وظهر في الفيديو شاب مصري برفقة الطفل حيث قال الشاب إن الطفل تاه عن أسرته وعثر عليه يسير في شوارع المهندسين وإنه يقوم بنشر هذا الفيديو من أجل أن يصل لوالد الطفل.

في حين قال الطفل إنه من مدينة ينبع، وكان يجلس مع أسرته في أحد المقاهي بالمهندسين، وترك الأسرة ليشتري شيئا وتاه عنهم.

ووصل الفيديو لوالد الطفل، وتوصل لرقم هاتف الشاب المصري وأبلغه بأنه في الطريق إليه لاستعادة طفله حيث نشر فيديو آخر يوضح فيه نجاحه في الوصول للأب.