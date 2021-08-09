شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأرصاد: هطول أمطار على المرتفعات الجنوبية والغربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع حسين القحطاني متحدث المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية والغربية خاصة عسير وجازان امتدادًا إلى الباحة.

وقال القحطاني خلال حديثه لقناة " الإخبارية " إنه يتوقع ارتفاع نسبي في درجات الحراراة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، تشمل سواحل منطقة مكة المكرمة.

كما توقع متحدث الأرصاد ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الشرقية والوسطى.