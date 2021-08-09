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بالفيديو.. الأرصاد: هطول أمطار على المرتفعات الجنوبية والغربية

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع حسين القحطاني متحدث المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة على المرتفعات الجنوبية والغربية خاصة عسير وجازان امتدادًا إلى الباحة.

وقال القحطاني خلال حديثه لقناة " الإخبارية " إنه يتوقع ارتفاع نسبي في درجات الحراراة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة، تشمل سواحل منطقة مكة المكرمة.

كما توقع متحدث الأرصاد ارتفاع في درجات الحرارة على المناطق الشرقية والوسطى.

 

MO Nasa

MO Nasa

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