شكرا لمتابعة خبر عن النائب العام يوجه بالقبض على الشخص الذي اعتدى بالضرب على امرأة بالخرج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الاثنين، بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام في محافظة الخرج.

وفي التفاصيل، صرَّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي من توثيق مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج والاعتداء عليها بالضرب، فقد أصدر معالي النائب العام أمراً بالقبض على المتهم المعني بالسلوك المُجرّم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لا ستكمال الإجراءات الجزائية.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع وترصد كل السلوكيات المخلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم وما ينتهك حقوقهم المكفولة شرعاً ونظاماً، ولن تألو جهداً في إحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

وكانت صحيفة "صدى" قد تناولت مقطع فيديو يظهر اعتداء شاب في محافظة الخرج، بالضرب على بائعة، وذلك بعدما رفضت إعطاءه حسابها الشخصي بتطبيق سناب شات.

واعتدى الشاب على البائعة، كما تحرش بها وطلب منها حساب السناب شات، وبعدما رفضت تشاجر معها وقام بضربها؛ لتعلو مطالبات بضرورة محاسبته.