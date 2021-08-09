شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عجلان العجلان: ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير مبالغ فيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالمملكة ليس مبالغًا فيه، لافتًا إلى وجود تنافس كبير بين المواد الغذائية في السوق السعودي.

وصرح عجلان العجلان، أنه يعتقد أن التضخم في المملكة لمجال المواد الغذائية غير مبالغ فيه، متسائلًا: كم نحكي عن الأرقام المعلنة من البنك المركزي؟، مضيفًا: "أنا أتصور أن المواد الغذائية فيها تنافس كبير بالمملكة، تجد الصنف الواحد فيه عشرات الأصناف يمكن الاختيار بينها"، بحسب قناة "السعودية" .

وأشار رئيس اتحاد الغرف، إلى أن ارتفاع الأسعار في كل قطاع لها أسبابها، وسوق المواد الغذائية يشهد منافسة كبيرة والعرض كبير، لافتًا إلى أن الارتفاع طبيعي في كل مكان في العالم والمملكة غير مختلفة عن غيرها، مؤكدًا أن الصورة الذهنية عن الغرف التجارية غير عادلة.