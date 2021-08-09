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وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر

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الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

أقامت وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم بالشراكة مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة ، ركنا توعويا في مجمع العثيم مول ببريدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .

وتأتي مشاركة وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم ضمن البرامج التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والعقوبات المرتبة على جرائم الاتجار بالأشخاص ، كونها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ، كما قدم مختصون معلومات تتعلق بالتعريف بجرائم الإتجار بالبشر لدى الأفراد .

 

 

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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