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شكرا لمتابعة خبر عن وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):أقامت وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم بالشراكة مع فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة ، ركنا توعويا في مجمع العثيم مول ببريدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص .
وتأتي مشاركة وحدة حقوق الإنسان بإمارة القصيم ضمن البرامج التوعوية التي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والعقوبات المرتبة على جرائم الاتجار بالأشخاص ، كونها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ، كما قدم مختصون معلومات تتعلق بالتعريف بجرائم الإتجار بالبشر لدى الأفراد .