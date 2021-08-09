أمانة جدة تطلق حملة الجرعة الثانية لتلقي لقاح كورونا لمنسوبيها

الرياض - محمد عبدالله - انطلقت بمقر أمانة محافظة جدة اليوم الإثنين حملة تطعيم (الجرعة الثانية) للقاح فايروس كورونا COVID_19 لمنسوبي الأمانة وجميع العاملين فيها من مواطنين ومقيمين، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمحافظة، وذلك في إطار الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعزيز الجهود في مكافحة الجائحة.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي أن الأمانة خصصت موقعًا في المبنى الرئيس استعدادًا لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) لمنسوبيها ومهيئًا بكل ما يلزم من تجهيزات لتوفير مناخ صحي آمن، مشيرًا إلى أن الحملة سبقتها إجراءات تنظيمية بدءًا من الإعلان عبر الموقع الرسمي، وتسجيل طلبات تلقي اللقاح رقميًا، بهدف تغطية جميع الراغبين في الاستفادة من الحملة الثانية وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة، يذكر أن حملة التطعيم تستمر حتى يوم غداً الثلاثاء اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة.