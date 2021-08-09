بالفيديو.. ولادة أول مها عربي في متنزه أبقيق بالمنطقة الشرقية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن ولادة أول (طلاء) للمها العربي في محمية (أبقيق) وذلك بعد عدة أشهر من إطلاق المها في تلك المحمية.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن متنزه أبقيق في المنطقة الشرقية التابع لشركة أرامكو، شهد ولادة أول (طلاء) للمها العربي، بعد أن أطلق فيه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية مجموعة من ظباء الريم والمها العربي في الموسم الماضي.

يذكر أن المركز أطلق في وقت سابق (10) من ظباء الريم، و(3) من المها العربي في متنزه أبقيق، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية.

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