40 فرقة ميدانية تعالج ملاحظات شبكة الطرق الداخلية بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - أنهت أمانة الطائف ممثلة في بالإدارة العامة للصيانة والتشغيل بوكالة المشاريع المرحلة الأولى من البرنامج الميداني الشامل لمعالجة الحفر والتشققات والهبوطات للطبقات الأسفلتية بشوارع الطائف الرئيسية والفرعية، الناتجة عن هطول الأمطار والاستخدام المستمرة والمكثفة للشوارع.

وأوضحت الأمانة أن البرنامج شمل معالجة أكثر من 3 الاف ملاحظة ميدانية شملت إصلاح وصيانة الطبقة الاسفلتية بعد تقييم حالة الشوارع، وحصر الملاحظات، وتحديد أولويات العمل في كل موقع من خلال إعطاء الأولوية للشوارع الأكثر تضررًا، وتابعت الإدارة المواقع التي تحتاج الى إعادة تأهيل من خلال الرصد الميداني وعبر البلاغات الواردة عبر منصات التواصل المختلفة.

وتهدف برامج الصيانة المستمرة إلى تعزيز البنية التحتية وسلامة الحركة المرورية، وتحسين كفاءة وجاهزية الطرق، وسلاسة حركة المركبات داخل الاحياء وبالشوارع الرئيسية، بما ينعكس على جودة الأداء للشوارع والطرق الداخلية عمومًا.

وأوضحت وكالة المشاريع أنها اعتمدت آلية للعمل تراعي أوقات الذروة والعمل وفق أوليات الكثافة المروية ونسب الارتياد للشوارع، من خلال 40 فرق ميدانية نفذت المرحلة الأولى من البرنامج الشامل للصيانة والتأهيل لشبكات الطرق الداخلية بما سلامة وراحة المرتادين.

وأشارت مشيرة إلى أن الأمانة تقيم جودة أعمال الصيانة بعد إنجاز العمل، وتعمل على مسح الشوارع بصريًا، وإدخال بيانات المسح في نظام الكتروني يساعدها على المتابعة الدقيقة والارتقاء بالخدمة المقدمة.