الأرصاد: أمطار على المرتفعات وارتفاع الحرارة على الشرقية والوسطى

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن هناك فرصة لهطول أمطار على المرتفعات الجنوبية والغربية، وارتفاع في درجات الحرارة على الشرقية والوسطى.

وأضاف القحطاني لقناة الإخبارية، أن شدة هطول الأمطار من خفيفة الى متوسطة وقد تكون غزيرة في بعض الأحيان على المرتفعات الجبلية خاصة عسير وجازان وامتدادًا إلى الباحة، وقد تؤثر على مرتفعات مكة المكرمة.

بينما مناطق المملكة الداخلية والوسطى والشرقية تشهد ارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة، ورياحا نشطة مثيرة للأتربة تشمل سواحل منطقة مكة المكرمة.

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