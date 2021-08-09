تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بصامطة لخدمة 13 ألف مستفيد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شركة المياه الوطنية عن البدء في تشغيل شبكات المياه في 6 قرى بمحافظة صامطة في منطقة جازان؛ وهي الحقلة الجنوبية والجيانية العليا والجيانية السفلى والروايا الشرقية والروايا الغربية وأبو المض، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المياه.

وقال مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن جبر(وفقًا لبيان الشركة على موقعها الإلكتروني) إن أطوال شبكات وخطوط المياه المنفذة بلغت ٢٢ كيلومترًا طوليًا، و١٣٠٠ توصيلة منزلية، وخزان بسعة ١٠,٠٠٠ متر مكعب، لخدمة أكثر من ١٣٠٠٠ مستفيد بكمية مياه تصل إلى 2000 متر مكعب في اليوم، وعدد ساعات ضخ يصل إلى ١٢ ساعة باليوم، لرفع نسب تغطية المياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ودعا مدير عام المياه بمنطقة جازان، المستفيدين الذين تم تركيب عداداتهم إلى استخدام تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية لتحديث بياناتهم، مبينًا أنه بإمكان المستفيدين الذين لم تصلهم الخدمة في هذه القرى تقديم طلب توصيلة منزلية جديدة من خلال التطبيق بخطوات سهلة وسريعة.

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