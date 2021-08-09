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الغذاء والدواء: 5 نصائح عند استخدام العدسات اللاصقة

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الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة الغذاء والدواء خمسة نصائح لوضع العدسات اللاصقة بطريقة صحيحة، مؤكدة ضرورة استشارة طبيب عيون قبل استخدام العدسات اللاصقة، للاطمئنان على ملائمتها للشخص من عدمه.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أنه عند استخدام العدسات اللاصقة يجب الالتزام بالتالي:

ـ التأكد من طبيب العيون حول ملائمة العدسات لك، وقبل استخدام أي دواء للعين.

ـ غسل اليدين جيدًا قبل لمس العدسات اللاصقة.

ـ عدم وضع العدسات اللاصقة خلال فترة النوم.

ـ تجنب وضع العدسات اللاصقة عند السباحة أو الاستحمام أو عند استخدام حمام البخار الحار.

ـ التأكد من أن العدسات اللاصقة والمحلول الخاص بالتنظيف مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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