الغذاء والدواء: 5 نصائح عند استخدام العدسات اللاصقة

الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة الغذاء والدواء خمسة نصائح لوضع العدسات اللاصقة بطريقة صحيحة، مؤكدة ضرورة استشارة طبيب عيون قبل استخدام العدسات اللاصقة، للاطمئنان على ملائمتها للشخص من عدمه.
وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أنه عند استخدام العدسات اللاصقة يجب الالتزام بالتالي:
ـ التأكد من طبيب العيون حول ملائمة العدسات لك، وقبل استخدام أي دواء للعين.
ـ غسل اليدين جيدًا قبل لمس العدسات اللاصقة.
ـ عدم وضع العدسات اللاصقة خلال فترة النوم.
ـ تجنب وضع العدسات اللاصقة عند السباحة أو الاستحمام أو عند استخدام حمام البخار الحار.
ـ التأكد من أن العدسات اللاصقة والمحلول الخاص بالتنظيف مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
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