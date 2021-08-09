متهورون يستعرضون بطريقة خطيرة على حافة مرتفعات جبال فيفاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثقت صور متداولة تهور بعض الشباب الذين استعرضوا بسياراتهم ووقفوا بها على حافة جبال فيفاء بصورة خطيرة تهدد حياتهم وحياة غيرهم.

مطالبات بمحاسبة متهورو فيفاء

وطالب العديد من المواطنين بضرورة القبض على هؤلاء المتهورون ومحاسبتهم حيث قال أحد المواطنين : “هذا تهور المفروض معاقبتهم حتى لا يجي شخص آخر متخلف أو متهور يسوي زيهم ثم ما يرده إلى أسفل فيفا”.

مطالبات بتدخل المرور

واستنكر سعود محمد هذا السلوك الخطر مؤكدًا أن من قام به يبحث عن المتابعين على مواقع التواصل بقوله :” يعني يهلك نفسه عشان لايكات وفولو يا رب تتصادر سيارتهم من المرور“.

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