الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-09

عطاء التعليمية تستحوذ على أسهم العربية للتعليم مقابل 138 مليون ريال

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقعيها اتفاقية للاستحواذ على كامل أسهم شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة) وذلك مقابل قيمة إجمالية قدرها (138) مليون ريال سعودي وذلك بعد إتمام إجراءات الدراسة النافية للجهالة عن طريق المستشارين المالي والقانوني للشركة.

سبب شراء عطاء التعليمية للمجموعة

وتأتي صفقة الاستحواذ هذه توافقاً مع استراتيجية شركة عطاء التعليمية للتوسع في خدمات قطاعات التعليم والتدريب بهدف زيادة العائد على حقوق الملكية لمساهمي الشركة.

وتتوقع شركة عطاء بأن يظهر الأثر المالي للاستحواذ ابتداءً من الربع الأول (الحالي) للعام المالي المنتهي في ٣١/٠٧/٢٠٢٢م

معلومات عن العربية للتعليم

يذكر أن شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة ھي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأس مال يبلغ 200 ملیون ریال سعودي، تعمل في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف، وشركاتها التابعة هي:

الشركة الأكاديمية للخدمات التعليمية،

شركة الياسمين العالمية،

شركة مدارس جيل المجد العالمية الأهلية للتعليم الأجنبي،

شركة مبدعون التنمية للتأهيل،

شركة معاهد أكاديمية الفيصل العالمية للتدريب،

مدارس الألسن العالمية الأهلية،

شركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليمية.

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