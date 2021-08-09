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تكليف "العمري" مديرًا لتعليم عسير

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محمد بن مسعود - الدمام - صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور أحمد بن خضران العمري، مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة عسير.

والدكتور "العمري" كان مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع، ويعتبر من الكفاءات المعروفة بالتميز في مجالات عمله المختلفة.

تهانينا ودعواتنا للعمري بالتوفيق والنجاح.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 01:02 PM

تكليف "العمري" مديرًا لتعليم عسير
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

صدر قرار وزير التعليم بتكليف الدكتور أحمد بن خضران العمري، مديرًا عامًّا للتعليم بمنطقة عسير.

والدكتور "العمري" كان مديرًا للتعليم بمحافظة رجال ألمع، ويعتبر من الكفاءات المعروفة بالتميز في مجالات عمله المختلفة.

تهانينا ودعواتنا للعمري بالتوفيق والنجاح.

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، تكليف "العمري" مديرًا لتعليم عسير ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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