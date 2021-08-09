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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من تشكّل سحب رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 12:50 PM
قال: الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً وتشمل محافظات عدة"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران تؤدي إلى تدني الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من تشكّل سحب رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، "الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على نجران تؤدي إلى تدني الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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