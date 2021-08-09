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أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرتين دون طيار (مفخختين)، باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكّنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.
وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضدّ هذه الأعمال العدائية الممنهجة، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات الجبانة، التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 12:35 PM
أكّدت وقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة ضدّ هذه الأعمال العدائيةالبحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط
أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرتين دون طيار (مفخختين)، باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكّنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.
وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية، ضدّ هذه الأعمال العدائية الممنهجة، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات الجبانة، التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.
، البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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