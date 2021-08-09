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أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات بلغت مساحتها 209 آلاف متر مربع؛ تمثلت في إقامة شبوك وعقوم ترابية بداخلها مبانٍ ومستودعات من البلوك والزنك ومركبات ومعدات ثقيلة وحظائر للأغنام.
وأكّدت اللجنة أنها مستمرة في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.
09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 12:30 PM
شبوك وعقوم ترابية بداخلها مبانٍ ومستودعات ومركبات وحظائر للأغنامشاهد من جدة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 209 آلاف م2
أزالت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة، أمس، تعديات على أراضٍ حكومية بحي الحرازات بلغت مساحتها 209 آلاف متر مربع؛ تمثلت في إقامة شبوك وعقوم ترابية بداخلها مبانٍ ومستودعات من البلوك والزنك ومركبات ومعدات ثقيلة وحظائر للأغنام.
وأكّدت اللجنة أنها مستمرة في مراقبة ومتابعة الأراضي لمنع التعدي عليها، وتنفيذ التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدٍ على الأراضي الحكومية دون مسوّغ شرعي ونظامي، وتطبيق العقوبات والغرامات النظامية بحق المخالفين، مهيبة بجميع المواطنين التعاون معها بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.
، شاهد من جدة.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بمساحة 209 آلاف م2 ،
المصدر : الخليج 365
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