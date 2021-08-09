محمد بن مسعود - الدمام - شَمِلت الجولات 2078 زيارة للمستشفيات و5492 للمجمعات الطبية بالمنطقة نفّذت صحة الشرقية 14280 جولة تفتيشية خلال الربع الثاني من عام 2021م؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وشملت الجولات 2078 زيارة للمستشفيات و5492 زيارة للمجمعات الطبية، بالإضافة إلى 5575 زيارة للصيدليات، و1135 زيارة لمراكز اللقاحات، و183 زيارة للمختبرات. 09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 12:26 PM شَمِلت الجولات 2078 زيارة للمستشفيات و5492 للمجمعات الطبية بالمنطقة "صحة الشرقية" تنفّذ 14280 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية "صحة الشرقية" تنفّذ 14280 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية نفّذت صحة الشرقية 14280 جولة تفتيشية خلال الربع الثاني من عام 2021م؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. وشملت الجولات 2078 زيارة للمستشفيات و5492 زيارة للمجمعات الطبية، بالإضافة إلى 5575 زيارة للصيدليات، و1135 زيارة لمراكز اللقاحات، و183 زيارة للمختبرات. الكلمات المفتاحية ، "صحة الشرقية" تنفّذ 14280 جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ،

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