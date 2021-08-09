محمد بن مسعود - الدمام - صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي من توثيق مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر محتواه قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج، والاعتداء عليها بالضرب.. وعطفًا على ما ورد مسببًا؛ فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرًا بالقبض على المتهم المعنيّ بالسلوك المجرّم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع وترصد كل سلوكيات مُخِلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم، وكل ما ينتهك الحقوق المكفولة شرعًا ونظامًا، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

09 أغسطس 2021 - 1 محرّم 1443 12:24 PM النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي من توثيق مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر محتواه قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج، والاعتداء عليها بالضرب.. وعطفًا على ما ورد مسببًا؛ فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرًا بالقبض على المتهم المعنيّ بالسلوك المجرّم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع وترصد كل سلوكيات مُخِلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم، وكل ما ينتهك الحقوق المكفولة شرعًا ونظامًا، تحت طائلة المساءلة الجزائية. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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